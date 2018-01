Anđelo Jurkas, naš poznati pisac, publicist, novinar, urednik, osnivač Zlatne koogle i općenito (i skraćeno) – glazbeni djelatnik, na svom video blogu Bez cenzure krenuo objavljivati videa na temu prakse plagiranja na našoj (i regionalnoj) glazbenoj sceni.

Hrabro je i bez pardona sakupio i analizirao mnoštvo plagijata kojima su autori poznate face naše estrade. Tako su se na tapeti našli Prljavo kazalište, Parni valjak, Tonči Huljić, Marko Perković Thompson, Bijelo dugme, Dino Dvornik, Psihomodo pop, Pips Chips & Videoclips, Laufer, Urban & 4, Darko Rundek, Vatra, Radio Luxemburg, Severina, Nina Badrić, Postolar Tripper, Connect, Nered, Azra, Riblja Čorba, Zabranjeno pušenje, Plavi orkestar, Zdravko Čolić, EKV, Boris Novković, Bajaga i Daniel Popović. Jurkas spominje razne sličnosti, prepjeve, itd. a ne samo plagijate. Mora se znati napravit razlika između “plagijata” i “prepjeva” što većina ljudi ne razumije. Jedni tvrde kako autori u nedostatku inspiracije besramno kopiraju rad svojih kolega, drugi smatraju da je u 21. stoljeću gotovo nemoguće napraviti nešto potpuno originalno te da do određenih „preklapanja” melodija prije ili poslije nužno mora doći. Zalijepljeno je par videa i definitivno se isplate pogledati, a ispod njih je popis pjesama koje se u njima spominju (isprike ako su netočne informacije). PLAGIJATI ILI PUKA SLUČAJNOST? Prosudite sami.

UB40 – Where Did I Go Wrong / Dino Merlin – Mjesečina

Peter Wolf – Come as you are (1986.) / Prljavo kazalište – Zaustavite zemlju (1989.)

U2 – With or without you (1987.) / Prljavo kazalište – Mojoj majci (1988.)

The Clash – London calling (1979.) / Prljavo kazalište – Radio Dubrava (2003.)

The Rolling Stones – Neighbours (1981.) / Prljavo kazalište – Prisluškuju nas susjedi (1988.)

Blondie – I know but I don’t know (1978.) / Parni valjak – Javi se (1980.)

The Rolling Stones – Honky Tonk Woman (1969.) / Parni valjak – Lutka za bal (1977.)

Hootie and the Blowfish – I only wanna be with you (1995.) / Parni valjak – U ljubav vjerujem (2000.)

Queen – Hammer to fall (1984.) / Parni valjak – Anja (1987.)

Parni valjak – Hrast (1979.) / Nirvana – About a Girl (1989.)

Led Zeppelin – Kashmir (1975.) / Magazin – Ne tiče me se (2004.)

Destiny’s Child – Survivor (2001.) / Magazin – Ko me zove (2002.)

Selena – I could fall in love (1995.) / Jelena Rozga – Lijepa samo za tebe (2006.)

Magazin – Sudnji dan / Robbie Williams – You know me

Ivica Bašić – Dalmatinke male (1963.) / Minea – Da me ‘oće Stipe (2001.) – Huljić osuđen za plagiranje

Srpska narodna pjesma – Nad Kraljevom živa vatra / Thompson – Anica Kninska kraljica (1995.)

Narodna makedonska – Bitola moj roden kraj / Thompson – Grkinja (1992.)

Prince – When doves cry / Dino Merlin – Ostat će istine dvije

AC/DC – Thunderstruck (1990.) / Thompson – Geni kameni (1996.)

Thompson – Bojna Čavoglave (1992.) / DJ Krmak – Reprezentacija BiH

Chuck Berry – Rock ‘n’ roll music (1957.) / Bijelo dugme – Ne spavaj mala moja (1974.)

Duran Duran – Girls on film (1981.) / Bijelo dugme – U vrijeme otkazanih letova (1983.)

Bad company – Ready for love (1974.) / Bijelo dugme – Lažeš (2005.)

Sweet – Ballroom blitz (1973.) / Bijelo dugme – Bekrija si… (1975.)

BB King – The thrill is gone (1969.) / Bijelo dugme – Ove ću noći naći blues (1982.)

Argent – I am the dance of ages (1972.) / Bijelo dugme – Šta bi dao da si na mom mjestu (1975.)

Led Zeppelin – Since I’ve been loving you (1970.) / Bijelo dugme – Blues za moju bivšu dragu (1974.)

Taste – Same old story (1969.) / Bijelo dugme – Bitanga i princeza (1979.)

Led Zeppelin – Custard pie (1975.) / Bijelo dugme – Ne dese se takve stvari pravome muškarcu (1976.)

Van Halen – Jump (1984.) / Bijelo dugme – Padaju zvijezde (1984.)

Phenomena – Dance with the devil (1984.) / Bijelo dugme – Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo (1986.)

Johnny Wakelin – In Zaire (1986.) / Bijelo dugme – Izgledala je malo čudno… (1986.)

Red Hot Chili Peppers – Jungle man (1985.) / Bijelo dugme – Zamisli (1986.)

Šaban Bajramović – Djeli Mara / Goran Bregović – Mesečina

Billy Cobham – Stratus (1973.) / Dino Dvornik – Zašto praviš slona od mene (1989.)

Masterboy – I got to give it up (1994.) / Dino Dvornik – Ništa kontra Splita (1996.) / Narodna – Ćiribiribela Mare moja*

Rob’n’Raz ft. Leila – Just tell me (1990.) / Dino Dvornik – Jače manijače (1990.)

The Clash – What’s my name (1977.) / Psihomodo pop – Natrag u garažu (1995.)

The Rolling Stones – Lies (1978.) / Psihomodo pop – Laž (1995.)

Brian Ferry – The price of love (1976.) / Psihomodo pop – Daj mi pusu (2004.)

Iggy Pop & The Stooges – I need somebody (1973.) / Psihomodo pop – Baš kao (2004.)

U2 – Angel of Harlem (1988.) / Psihomodo pop – Iste stvari (1984.)

The Troggs – With a girl like you (1966.) / Pips Chips & Videoclips – Mala fufica (1996.)

Madonna – Justify my love (1990.) / Pips Chips & Videoclips – Krumpira (1996.)

The Clash – Complete control (1977.) / Pips Chips & Videoclips – Ja sam sve što vole mladi (1996.)

The Who – Substitute(1966.) / Pips Chips & Videoclips – Nogomet

Tonic – If You Could Only See / Dino Merlin – Kad si rekla da me voliš

Gary and the Pacemakers – You’ll never walk alone / Pips Chips & Videoclips – Dinamo ja volim

Scorpions – Always somewhere (1979.) / Laufer – Budi moja voda (1993.)

The Cult – The witch (1993.) / Urban & 4 – Black tattoo (1998.)

Harry Belafonte – Island in the sun / Darko Rundek – Otok (prepjev?)

Led Zeppelin – The Wanton Song (1975.) / Vatra – Svjetla i sirene (2008.)

Snow Patrol – Open your eyes (2006.) / Radio Luxemburg – Ako nemam te (2011.)

Blondie – The tide is high (1980.) / Severina – Kad si sam (1992.)

Edward Maya – Stereo love (2009.) / Severina – Brad Pitt (2011.)

Charlotte – Take me to your heaven (1999.) / Nina Badrić – Dat će nam bog (2011.)

Xzibit – X (2000.) / Postolar Tripper – Tužna priča o selu (2005.)

Manu Chao – Me gustas tu / Dino Merlin – Burek

NERD – You know what (2008.) / Connect – Totalno to (2009.)

Michael Jackson –You’re not alone (1995.) / Nered i Zaprešić Boys – Srce vatreno (2006.)

Electric light orchestra – Do ya / Azra – Zajedno u noć

Nirvana – Heart-shaped box / Azra – Sardisale lešočkiot manastir (narodna makedonska)

The Monkees – The last train to Clarksville (1966.) / Riblja Čorba – Zadnji voz za Čačak (1987.)(Prepjev/obrada)

Tom Jones – Green, green grass of home / Riblja čorba – Zelena trava doma mog (Prepjev/obrada)

The Animals – When I was young (1967.) / Riblja čorba – Kad sam bio mlad (Prepjev/obrada)

Chuck Berry – Memphis Tennesee (1959.) / Riblja Čorba – Crna Gora bar (Prepjev/obrada)

The Who – Boris the spider (1966.) / Riblja čorba – Daj mi lovu (2001.) (Prepjev/obrada)

John Lennon – Jealous guy / Riblja Čorba – Ljubomorko (Prepjev/obrada)

Mani Matter – Dr Sidi Abdel Assar vo El Hama / Riblja čorba – Gnjilane

ZZ Top – Beer drinkers and hell raisers (1973.) / Riblja čorba – Zvezda potkrovlja i suterena (1979.)

ZZ Top – La grange / Riblja čorba – Nemoj da kažeš mome dečku (1974.)

Lynyrd Skynyrd – Simple man / Riblja čorba – Ostani đubre do kraja

Johnny Cash – San Quentin / Zabranjeno pušenje – Zenica blues (1983.)

Status Quo – Gerdundula / Zabranjeno pušenje – Počasna salva

Lou Reed – Turn to me (1984.) / Zabranjeno pušenje – Javi mi (1989.)

Primal Scream – Rocks off / Plavi orkestar – Ako su to samo bile laži

Mamas & Papas – California dreamin / Plavi orkestar – Ljubi se istok i zapad

The Clash – Rock the Casbah / Plavi orkestar – Beštija

Rachid Taha – Ya rayah / Zdravko Čolić – Jako jako slabo ti srce zavodiš

Toto – Hold the line / Zdravko Čolić – Oktobar je počinje sezona kiša

The Cure – Night like this / EKV – Sedam dana

Richard Marx – Right here waiting / Boris Novković – U dobru i zlu

Billy Joel – We didn’t start the fire / Boris Novković i Dino Dvornik – Malo nas je al nas ima

Lou Reed – Flying to the sun / Bajaga – 442 do Beograda

Shakin Stevens – Oh Julie / Daniel Popović – Đeni nosi kečke

Radiohead – No Surprises / Pips, Chips & Videoclips – DanMrak

Pink Floyd – Another Brick In The Wall / YU GRUPA – gledaj samo pravo

Youssou N’Dour – My Daughter / Dino Merlin – Godinama

Uriah Heep – Lady in black / Divlje Jagode – Marija

A-ha – Angel in the snow (1993.) / Prljavo kazalište – S vremena na vrijeme (1996.)

Daryl Hall & John Oates – The Essential / Film – Mjesec je večeras lud

Urszula – Na sen / Severina – Prevara

Tradicionalna irska pjesma – Lily of the west / Azra – Usne vrele višnje

Autorsko pravo je pravo koje uživaju stvaratelji (autori) književnih, znanstvenih i umjetničkih djela (autorska djela), a koje im daje isključivo pravo korištenja ili odobravanja drugima korištenja svog djela, a uključuje i sustav zaštite tih prava.

Autoru pripada autorsko pravo na njegovu autorskom djelu činom samog ostvarenja djela i, za razliku od većine drugih oblika intelektualnog vlasništva, ne podliježe nikakvom administrativnom ili registracijskom postupku. Njime se ne štiti ideja nego djelo koje je izražaj ideje ljudskog uma, bez obzira na vrstu ili kvalitetu izražaja.

Autorskom pravu srodna prava odnose se na prava i sustav pravne zaštite umjetničkog izražaja, te zaštite organizacijskih, poslovnih i financijskih ulaganja u izvođenje, proizvodnju, distribuciju i radiodifuziju autorskih djela, a obuhvaćaju:

prava umjetnika izvođača na njihovim izvedbama;

prava proizvođača fonograma na njihovim fonogramima;

prava filmskih producenata (proizvođača videograma) na njihovim videogramima;

prava organizacija za radiodifuziju na njihovim emitiranjima;

prava nakladnika na njihovim izdanjima;

prava proizvođača baza podataka na njihovim bazama podataka.

Sadržaj autorskog prava

Autorsko pravo sadrži:

moralna prava autora – štite osobne i duhovne veze autora s njegovim djelom,

imovinska prava autora – štite imovinske interese autora u pogledu korištenja njegovih djela,

druga prava autora – štite ostale interese autora u pogledu njegovog djela.

Autorsko pravo ne štiti ideje, znanstvena otkrića, postupke, metode rada i matematičke koncepte, službene tekstove iz područja zakonodavstva, uprave i sudstva (npr. pravne propise, upravne akte, sudske presude), kao i njihove zbirke koje su objavljene radi službenog informiranja javnosti (službena glasila, kao što su Narodne novine u Hrvatskoj), dnevne novosti i druge vijesti koje imaju karakter obične medijske informacije.

Trajanje autorskog prava

Autorsko pravo traje za života autora i sedamdeset godina nakon njegove smrti, bez obzira kada je autorsko djelo zakonito objavljeno.

Autorsko pravo na anonimnom autorskom djelu te objavljeno pod pseudonimom traje sedamdeset godina od zakonite objave tog djela.

Prestankom autorskog prava, autorsko djelo postaje javno dobro, te se može slobodno koristiti uz obvezu priznanja autorstva, poštivanja autorskog djela te časti ili ugleda autora.

Tvoje pjesme zvuče poznato: Moraliziraju o autorskim pravima, a i sami “posuđivali” od drugih

Upravo su na ovo licemjerje odlučili upozoriti i autori Facebook stranice “Hrvatski plagijatori” koji su skupili izjave poznatih hrvatskih “posuđivača” i svojim sljedbenicima podastrijeli njihov plagijatorski opus

Izvor: Sound Report, ZAMP, Index.Hr

Autori: A.H./Nella Andriana

